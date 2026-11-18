احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:25 صباحاً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع السيد عمرو صدقي، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية، لمتابعة مستجدات أعمال المجلس، والوقوف على ما تم إنجازه، وتطوير منظومة الخدمات الطبية والاستشفائية، وإعداد الفرص الاستثمارية، بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية وتعزيز مكانة مصر كمقصد إقليمي ودولي في هذا المجال.

واستعرض السيد عمرو صدقي مستجدات تطوير المنصة الوطنية للسياحة الصحية «Tour 4 Cure»، وطرح مشروعين مقترحين للتنفيذ، مشيرًا إلى أن المنصة شهدت تسجيل 986 مقدم خدمة بصورة تجريبية، مرشحين للانضمام إلى المنظومة، من بينهم مستشفيات وأطباء وعيادات ومراكز خدمات طبية، كما تم استعراض المجالات الرئيسية للخدمات المقدمة.

وأضاف أن المجلس يعمل على إعداد المعايير الوطنية لمراكز الاستشفاء وتأسيس منظومة متخصصة لمراكز الاستشفاء الطبي في مصر، حيث تم استعراض الهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي المرجعي لهذه المراكز، إلى جانب المحاور الرئيسية للمعايير المقترحة، التي تشمل خدمات النزلاء الدوليين، والخدمات الإكلينيكية والاستشفائية، والغذاء والتغذية العلاجية، والضيافة والخدمات اللوجستية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والاستدامة وحماية البيئة، وسلامة المنشآت والمعدات الطبية، وتجربة النزيل، والحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشار إلى أهمية تطوير نموذج متكامل يجمع بين الخدمات الطبية والاستشفائية داخل المنشأة الواحدة، مع تحقيق التوافق بين اشتراطات القطاعين الصحي والسياحي، بما يضمن تقديم تجربة متكاملة للمترددين على مراكز السياحة الصحية وفقًا للمعايير المعتمدة.

وتناول العرض إعداد المخطط الاستثماري للسياحة الصحية، واستعراض منطقتين مقترحتين لإقامة مشروعين، هما منطقة الحيبة بمحافظة بني سويف، ومنطقة بئر المطار بالواحات البحرية، إلى جانب عرض المخططات الهيكلية الاسترشادية للمواقع الساحلية وأراضي التنمية المقترحة بالواحات البحرية، ضمن ملف الفرص الاستثمارية التي يعمل المجلس على إعدادها.

كما استعرض السيد عمرو صدقي فرص الاستفادة من العلاج بالرمال، وإمكانية إقامة منتجع استشفائي متخصص في هذا المجال لعلاج عدد من الأمراض، من بينها الروماتويد والنقرس وهشاشة العظام والصدفية، مع الإشارة إلى دراسة المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية مناسبة، ومن بينها مدينة سفاجا، لما تمتلكه من موارد طبيعية متميزة.

وفيما يتعلق بمحور التسويق والترويج، استعرض الأمين العام خريطة أولويات الأسواق المستهدفة وشرائح العملاء، وآليات تنفيذ الاستراتيجية التسويقية ونشر الوعي بالإمكانات المصرية في مجال السياحة الصحية، إلى جانب عرض أبرز الاجتماعات واللقاءات التي تم عقدها خلال الأشهر الثلاثة الماضية لدعم جهود الترويج وبناء الشراكات.

واختُتم الاجتماع باستعراض منظومة الإدارة الرقمية ومعلومات السياحة الصحية، التي تستهدف تجميع وتنظيم البيانات الخاصة بمقدمي الخدمات والمنشآت والمعلومات ذات الصلة بالسياحة الصحية في مصر، وإتاحتها من خلال رابط إلكتروني موحد، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتعزيز كفاءة إدارة المنظومة، وذلك بحضور أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الوطني للسياحة الصحية.







