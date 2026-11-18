احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

وتناول رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، عددا من الفعاليات المهمة التي شارك فيها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اليومين الماضيين، والتي من أبرزها المشاركة في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة، بحضور عدد من قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية، ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف.

وفي ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي لتأكيد فخامة الرئيس خلال الفعاليات أن هذا الاجتماع يأتي في خضم تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، مما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.

كما لفت أيضا لما أكده السيد الرئيس من أن ما تحقق في مصر من إنجازات يعود لما تتمتع به مصر من استقرار، وأن بيئة العمل في مصر جاهزة الآن لاستقبال الاستثمارات في مختلف المجالات، خاصة مع وجود مناطق اقتصادية وصناعية بمصر، ومع التسهيلات التي تقدمها الدولة، بما في ذلك من خلال الرخصة الذهبية، وكذلك مع وجود قناة السويس التي يمر بها ١٢٪؜ من التجارة العالمية، ومع وجود شبكة الموانئ الضخمة التي تم تنفيذها وربطها بمناطق ومحاور لوجستية.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء: إن مداخلات فخامة الرئيس للتعقيب على الأسئلة التي تم طرحها على سيادته في المنتدى، حملت عدة رسائل قوية تشير مجملها إلى أن مصر قامت بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولي، الذي شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء، وأن ذلك أثمر عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما شهدت المنظومة التشريعية والضريبية في مصر عددًا من الإصلاحات، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز الاستثمار، والتحول الكامل نحو الرقمنة.

وأشار رئيس الوزراء كذلك لاستقبال فخامة السيد الرئيس للرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، على هامش انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، وإعراب سيادته عن تقديره لجهود المنتدى في تنظيم هذا الاجتماع الاستراتيجي، خاصة في ظل ما يمثله من فرصة للتواصل بين المسئولين المصريين، وممثلي القطاع الخاص المصري، وممثلي كبريات الشركات العالمية وتعريفهم بتطورات الاقتصاد المصري، وكذلك الفرص والمزايا الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى دور مصر الاقتصادي إقليميًا في إطار جهودها لأن تصبح مركزاً إقليميًا للتجارة واللوجستيات والطاقة.

كما نوه رئيس الوزراء لما أكده الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي من أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى حول مصر جاء في ظل مكانة الدولة المصرية؛ إقليميا ودوليا، وتقديرًا للعلاقات القائمة بين الحكومة المصرية والمنتدى، وإعرابه عن التطلع لتعميق التنسيق مع مصر حول التطورات الاقتصادية الدولية والإقليمية، وبحث فرص دفع التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار، فضلا عن إشادته بالجهود التي بذلتها مصر من أجل الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وفيما يتعلق بالجولات الميدانية والافتتاحات التي يحرص على المشاركة بها لمختلف توسعات الشركات والمصانع الجادة، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمشاركته مساء أمس، في فعاليات افتتاح المرحلة الثانية من مجمع "هاير مصر" الصناعي الصديق للبيئة، بمدينة العاشر من رمضان، مؤكدا أن الشركة حظيت بزيارة فخامة السيد الرئيس للمجمع الصناعي وافتتاح سيادته المرحلة الأولى منه، وهو ما يؤكد حرص الدولة على دعم المستثمرين الجادين، ولا سيما الذين يضخون استثمارات مباشرة، ويوفرون منتجات عالية الجودة تحتاجها السوق المصرية، بما يُسهم في خفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه باكتمال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، أصبح المجمع الصناعي يضم خطوط إنتاج متنوعة تشمل الشاشات، والغسالات، وأجهزة التكييف المنزلي، وأجهزة التكييف المركزي منخفض الضغط، إلى جانب مصنع للصناعات المغذية والمكملة، فضلًا عن إنتاج الثلاجات والفريزر، واصفا ذلك بأنها خطوة مهمة نحو توطين صناعات قوية في مصر كانت الدولة تعتمد في وقت سابق على استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج.