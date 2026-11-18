العدو السعودي يواصل استهداف صعدةواصل العدو السعودي استهدافه لعدد من المناطق والمديريات الحدودية في محافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي أن نيران العدو السعودي استهدف قبالة الرقو في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى إصابة مواطن.

وأشار إلى إصابة مواطنين اثنين بنيران العدو السعودي في منطقة قهر بني الحارث بمديرية باقم الحدودية، مبينًا أن قصفًا مدفعيًا للعدو السعودي استهدف مناطق من مديرية شدا الحدودية.