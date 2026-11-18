بن حبتور يعزي في وفاة الشيخ منصور علي بن حبتوربعث عضو المجلس السياسي الأعلى - نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام - الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ منصور علي حيدرة بن حبتور، بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة مجتمعه ووطنه.

وأشاد عضو السياسي الأعلى في البرقية التي بعثها إلى شقيق الفقيد الشيخ منصر علي بن حبتور، ولأبناء الراحل علي وطارق وحيدرة ومحمد وفياض، والشيخ علي مهدي بن حبتور ولآل بن حبتور كافة في شبوة واليمن والمهجر، بمناقب الفقيد وإسهامه المشهود في خدمة المجتمع باعتباره من الشخصيات الاجتماعية المصلحة في القبيلة والتي تحظى باحترام وتقدير الجميع.

ونوه بأدوار الفقيد في الجانب الإنساني على مستوى محافظة شبوة، وسعيه الدؤوب في صنع الخير للآخرين وإعلاء قيم الصلاح في أوساط المجتمع.

وعبر الدكتور بن حبتور عن خالص العزاء والمواساة لشقيق الفقيد وأبنائه، وجميع آل حبتور بهذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

