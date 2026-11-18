احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 03:33 مساءً - قال النائب علي نور، عضو مجلس النواب عن حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة التنقيب عن الذهب تمثل خطوة إيجابية وبشرى خير وطمأنينة لأهالي المنطقة، مشيدًا بجهود جهاز مستقبل مصر والقبائل العربية في هذا الملف.

تقنين التنقيب يضمن حقوق الدولة والعاملين

وأضاف في لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ صدى المبادرة كان جميلًا جدًا لدى الأهالي، بعدما كانت أزمة التنقيب عن الذهب متفاقمة، معربًا عن سعادته بحلها بهذه السهولة، ومتمنيًا التوفيق والسلامة لجميع العاملين في هذا المجال.

وشدد على أهمية حصول الدولة على حصتها من عوائد التنقيب، باعتبار أن مقدرات الدولة تمثل أولوية، موضحًا أن عمل المواطن تحت مظلة الدولة، وحصوله على حقه، مع حصول الدولة على حقها أيضًا، أمر إيجابي للغاية، ويسهم في تعميم الأمن والأمان في البلاد.

الحماية الأمنية توفر الطمأنينة للمنقبين

وأوضح أن نشاط التعدين يجري في الجبال، وهو ما كان يجعل العاملين يشعرون بالقلق، مؤكدًا أن ممارسة العمل تحت مظلة الدولة وفي أجواء من الأمن والأمان تمثل نعمة كبيرة، وتضمن للعامل الحصول على رزقه والاستفادة منه هو وأسرته، مع شعوره بالطمأنينة والقدرة على الذهاب والعودة دون خوف.

وأشار إلى أن الأوضاع السابقة كانت سيئة للغاية، معربًا عن أمله في أن تصبح الأمور أفضل كثيرًا تحت مظلة الدولة وجهاز مستقبل مصر.

اجتماع مرسى علم يجمع أبناء البحر الأحمر وأسوان

ولفت إلى أن اجتماع مرسى علم شهد حضورًا كبيرًا ومميزًا من مختلف أنحاء محافظة البحر الأحمر، ومن بينها شلاتين وحلايب ومرسى علم، إلى جانب مواطنين من أسوان.

وأعرب عن شكره لجميع الأجهزة التنفيذية على سعة صدرها وتقبلها للحوار، مشيدًا بالتفاهم الذي ساد بينها وبين الأهالي، ومؤكدًا أهمية استمرار هذا النهج، لما يمثله من خير لمصر كلها.

وأضاف أن الهدف هو أن تنعم مصر، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، بالأمن والأمان.

وفيما يتعلق بدور النواب في التواصل بين العاملين في التنقيب والأجهزة الرسمية، قال إن جميع الأمور كانت تصل إلى الأجهزة الأمنية منذ فترة طويلة، موضحًا أن تحرك الدولة وإعلانها اتخاذ خطوات في هذا الملف يضع النقاط على الحروف ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.

وأكد أن الدولة تعمل من أجل الخير، لكن بعض المواطنين كانوا متعجلين، مشددًا على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا، أنه الرجل الحكيم والعاقل وصاحب القرار.

وأعرب عن تأييده للرئيس السيسي ومحبته له، داعيًا الله أن يحفظه لمصر وللمصريين.

وأكد أن المواطنين كانوا سعداء للغاية بما جرى خلال الاجتماع، واصفًا التجمع بأنه مشرف وجميل، مشيرًا إلى أن حالة من السعادة سادت بين الحاضرين عقب انتهاء المؤتمر، وأن الأجواء كانت مبشرة للغاية.

وأوضح أن الأهالي لديهم رغبة في التعاون مع الدولة وتسهيل الإجراءات، بما يساعد على إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها.