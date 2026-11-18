احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 11:17 صباحاً - استقر سعر الدولار الأمريكى، أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، فى بنك التعمير والإسكان عند 53.65 جنيه للشراء، و53.75 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى عند 53.67 للشراء، و53.77 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 53.67 للشراء، و53.77 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى 53.66 جنيه للشراء، و53.80 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار فى بنك البركة عند 53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى 53.67 جنيه للشراء، و53.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

- 53.66 جنيه للشراء.

- 53.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 53.67 جنيه للشراء.

- 53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 53.67 جنيه للشراء.

- 53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول

- 53.64 جنيه للشراء.

- 53.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 53.67 جنيه للشراء.

- 53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجى

- 53.67 جنيه للشراء.

- 53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

- 53.67 جنيه للشراء.

- 53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- 53.67 جنيه للشراء.

- 53.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

- 53.65 جنيه للشراء.

- 53.75 جنيه للبيع.