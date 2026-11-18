احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه لمدة (6) ساعات عن المنطقة المحصورة بين محور عمرو بن العاص ومحور عثمان محرم، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق (18) نوفمبر 2026، وحتى الساعة السادسة صباح غد الخميس الموافق (19) نوفمبر 2026.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط شبكات المياه بشوارع (عمر بن الخطاب – الوحدة الوطنية – الوفاء – ممدوح النجار) على خط مياه قطره (300) مم زهر مرن، بناءً على طلب جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، مشيرة إلى إمكانية طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن (125)، لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.