احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - الدكتور حسين عيسى: حريصون على تعزيز التعاون مع العراق الشقيق ودعم الشركات المصرية ومشاركتها في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالعراق

سفير العراق بالقاهرة: نتطلع إلى توسيع آفاق الشراكة مع مصر.. والشركات المصرية مرحب بها في مشروعات البنية التحتية والإسكان والطرق والطاقة

استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، السفير الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور حسين عيسى بسفير العراق، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع بين مصر والعراق وشعبيهما الشقيقين.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع العراق في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين، مؤكدًا استمرار الدولة المصرية في تقديم الدعم ونقل الخبرات للأشقاء في العراق، وتعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية العراقية.

وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار بالعراق، بما تمتلكه من خبرات وإمكانات في تنفيذ المشروعات الكبرى، ومشيرًا إلى حرص الحكومة على دعم الشركات المصرية العاملة في السوق العراقية.

من جانبه، أكد السفير الدكتور قحطان طه خلف حرص الحكومة العراقية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدولة المصرية الشقيقة، كما نتطلع إلى توسيع آفاق الشراكة مع مصر في مختلف المجالات التنموية.

وأشار السفير "قحطان" إلى أن العراق يولي أهمية كبيرة للاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان والطرق والطاقة، مؤكداً أن الشركات المصرية مرحب بها للمشاركة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في العراق، كما أن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين تمثل آلية محورية لدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أرحب، وبما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

واختُتم اللقاء، بتأكيد أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين وتكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في البناء على الروابط التاريخية الراسخة بين مصر والعراق، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة ويلبي تطلعات الشعب الشقيق.