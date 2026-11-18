احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:29 مساءً - وصلت عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، إلي الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادا للمشاركة في الاحتفالية التي يقمها اليوم الكونجرس الأمريكي لتكريم اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ومنحه الميدالية الذهبية تقديرًا لإرثه التاريخي ودوره في ترسيخ وإرساء السلام.

جمال السادات وعفت السادات أبرز الوجوه

وقال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات وعضو مجلس الشيوخ وأبن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات لـ"اليوم السابع" لقد تلقينا دعوة رسمية من الكونجرس الأمريكي لحضور الاحتفالية"، مشيرا إلي أنه سوف يحضر المهندس جمال ابن الرئيس الراحل محمد أنور السادات".

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي سوف يحضر الاحتفالية

وأوضح السادات، أن أبرز الوجوه المصرية التي سوف تشارك في الاحتفالية، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وذلك بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى" مشيرا إلي أن هذه الاحتفالية تعد تكريما يأتي تقديرًا للدور التاريخى الذى لعبه الرئيس الراحل أنور السادات فى تحقيق السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وشجاعته فى اتخاذ قرارات تاريخية غيّرت مسار المنطقة، فقد أقر الكونجرس الأمريكى عام 2018 مشروع قانون لمنحه الميدالية الذهبية، بالتزامن مع مرور 100 عام على ميلاده و40 عامًا على توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

وتابع :" أعتقد أن أهمية التكريم تكمن فى أنه اعتراف دولى جديد بقيمة السادات كقائد استثنائى، امتلك رؤية سياسية وشجاعة فى اتخاذ القرار، فهو أول رئيس مصرى يحصل على هذه الميدالية، التى تعد من أرفع الأوسمة المدنية فى الولايات المتحدة، كما سبق أن حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1978.

وبتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجه د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها الكونجرس الأمريكي بمناسبة منح الميدالية الذهبية للكونجرس إلى اسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تقديراً لدوره وإسهاماته التاريخية في تحقيق السلام.

ومن المقرر أن يلقي الوزير عبد العاطي كلمة خلال الاحتفالية، نيابة عن السيد رئيس الجمهورية، فضلاً عن عقد اجتماعات ولقاءات مع عدد من كبار مسئولي ورؤساء اللجان الفرعية بالكونجرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ، بجانب ممثلي عدد من مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الأمريكية.