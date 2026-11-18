احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 01:25 صباحاً - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استمرار التوغلات الإسرائيلية في ريف محافظتي القنيطرة ودرعا بالجنوب السوري، وما يصاحبها من اعتداءات متكررة بحق المدنيين، في انتهاك صارخ لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، ولقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتؤكد مصر رفضها الكامل للممارسات الإسرائيلية الرامية إلى فرض الأمر الواقع بالقوة، مطالبةً إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها، والالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وداعيةً المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، التي تقوض جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة