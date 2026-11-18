احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 18 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - تؤكد جمهورية مصر العربية رفضها وإدانتها للاعتداءات التي تعرضت لها دولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل مساساً مرفوضاً بسيادتها وتهديداً لأمنها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، فضلاً عما تنطوي عليه من مخاطر تهدد أمن واستقرار المنطقة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة الراهنة.

وتشدد مصر على وقوفها الكامل إلى جانب دولة الكويت في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وتؤكد مساندتها لما تتخذه من تدابير لصون سيادتها وحماية مقدراتها الوطنية، مجددة التأكيد على أن أمن الكويت وسائر دول الخليج يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري.