احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - ​أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن الرؤية العامة للمحافظة تستهدف استعادة المكانة التاريخية والحضارية للعاصمة، وتحويلها إلى مدينة سياحية وثقافية ودينية وعلمية، بما يتناسب مع ما تمتلكه من مقومات تاريخية وتراثية وأثرية فريدة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن تطوير القاهرة وتجميلها ورفع كفاءة بنيتها التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذى.

​جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة.

​القضاء على 112 منطقة عشوائية ونقل سكانها لمجتمعات حضارية

وأوضح محافظ القاهرة أن ملف تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة يمثل أحد أهم الملفات التي شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الماضية، حيث كانت المناطق العشوائية تمثل نحو 60% من مساحة القاهرة، وضمت 112 منطقة عشوائية وخطرة، نجحت الدولة في التعامل معها من خلال مشروعات التطوير وإعادة التخطيط ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مجتمعات حضارية متكاملة، بما وفر لهم حياة كريمة وسكنًا آمنًا وخدمات متكاملة، في إطار رؤية الدولة للقضاء على العشوائيات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

​تطوير سور مجرى العيون والسيدة عائشة والإمام الشافعي والسيدة نفيسة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تواصل تنفيذ عدد من المشروعات المهمة لتطوير المناطق التاريخية والتراثية، وفي مقدمتها مناطق سور مجرى العيون والسيدة عائشة والإمام الشافعي والسيدة نفيسة، مؤكدًا أن هذه المشروعات تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لما تمثله من أهمية تاريخية وحضارية، ولما تستهدفه من إعادة إحياء المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والدينية واستعادة مكانتها.

​وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير سور مجرى العيون يأتي في مقدمة المشروعات التي تستهدف تغيير الصورة الحضارية للعاصمة، وإعادة توظيف المناطق التاريخية بما يتناسب مع قيمتها التراثية، وتعزيز قدرتها على جذب الحركة السياحية والاستثمارية، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ١ كيلو م٢ وجارى العمل على تطوير باقى السور.

​استعادة الطابع المعماري للقاهرة الخديوية وتطوير الأزبكية وباب اللوق

وأضاف محافظ القاهرة أن تطوير القاهرة الخديوية يمثل أحد أهم أولويات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان، بهدف استعادة الطابع المعماري المتميز للقاهرة الخديوية والحفاظ على مبانيها التراثية وواجهاتها التاريخية، وإعادة المنطقة إلى مكانتها كواحدة من أهم المناطق الحضارية والسياحية في مصر.

​ولفت محافظ القاهرة إلى استمرار العمل في تطوير حديقة الأزبكية، التي حظيت باهتمام ومتابعة من رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب تطوير منطقة الفلكي، وسوق باب اللوق بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري ورفع كفاءة المناطق المحيطة بها.

​حظر فتح معارض سيارات جديدة ونقل القائمة خارج العاصمة بنهاية 2027

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة إحكام السيطرة على انتشار المعارض بالشوارع والأحياء، ومنع إقامة أي معارض سيارات جديدة داخل القاهرة تنفيذًا لقرار نقل كافة المعارض خارج القاهرة بحلول عام 2027، موجهًا رؤساء الأحياء بعدم السماح بأي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعارض غير المرخصة.

​وأوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على تنظيم هذا النشاط ونقل المعارض المرخصة إلى أماكن مخصصة لها، وفق خطة تستهدف الانتهاء من نقلها بنهاية عام 2027، بما يحقق الانضباط المروري ويحد من الإشغالات والتكدسات بالشوارع، ويحافظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة.

​سرعة إنجاز ملفات التصالح وإنهاء طلبات التقنين خلال 50 يومًا

وشدد محافظ القاهرة على أهمية سرعة إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء، ومراجعة طلبات تعديل الاستخدام وتحويل الأنشطة من الاستخدام السكني إلى التجاري وفقًا للقواعد والاشتراطات القانونية، بما يحقق التنظيم العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

​وأكد محافظ القاهرة أن ملف تقنين أوضاع الأراضي يأتي ضمن الملفات المهمة التي تتطلب تيسير الإجراءات أمام المواطنين وتشجيعهم على استكمال طلبات التقنين، مع سرعة فحص الملفات واستيفاء المستندات المطلوبة، مشددًا على ضرورة العمل على إنهاء ملفات التقنين خلال 50 يومًا، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، مع الالتزام الكامل بالقواعد القانونية المنظمة.

​ضبط الأسعار وتنفيذ الخطة الاستثمارية ورفع كفاءة الطرق والأرصفة

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة الأسواق وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتنسيق للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ التي تتيح السلع بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن في الأسواق.

​وأكد محافظ القاهرة على ضرورة إعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية للمحافظة، وسرعة تنفيذ المشروعات المدرجة بها، مع الاهتمام بأعمال ترميم الطرق ورفع كفاءة الشوارع الداخلية، والتنسيق مع أعضاء مجلس النواب لمتابعة احتياجات الدوائر المختلفة، والعمل على إدراج المشروعات ذات الأولوية التي تحقق استفادة مباشرة للمواطنين.

​وأكد محافظ القاهرة أن ملف ترميم الطرق ورفع كفاءة الأرصفة من الملفات المهمة التي تتطلب متابعة مستمرة، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها مبادرات سابقة في مجال ترميم الطرق، وتسعى إلى مواصلة العمل على تحسين حالة الشوارع الداخلية ورفع كفاءتها.

​الرصيف حق أصيل للمشاة.. وتوجيه باختيار شارع نموذجي بكل حي

وشدد محافظ القاهرة على أن الرصيف حق أصيل للمشاة، ولا يجوز التعدي عليه أو إشغاله بما يعوق حركة المواطنين، موجهًا رؤساء الأحياء بالاهتمام بملف الإشغالات، والعمل على اختيار شارع بكل حي ليكون نموذجًا حضاريًا لشكل الرصيف والانضباط بالشارع، مع إزالة التعديات ومتابعة الالتزام بالاشتراطات.

​وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني وإعداد تقارير دورية توضح معدلات التنفيذ ومستوى الالتزام، مؤكدًا أن المتابعة الفعلية على أرض الواقع هي المعيار الأساسي لتقييم الأداء، وأنه لا بد من التعامل السريع مع المشكلات التي تواجه المواطنين.

​ترشيد استهلاك الطاقة والتواصل المستمر مع النواب لحل مشكلات المواطنين

وفيما يتعلق بملف ترشيد استهلاك الطاقة، أكد المحافظ ضرورة الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن إجراءات الترشيد، ومتابعة تطبيقها داخل المنشآت والمرافق التابعة للمحافظة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد دون التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

​كما شدد محافظ القاهرة على أهمية التواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب، والتنسيق معهم بشأن مطالب المواطنين ومشكلاتهم في مختلف الأحياء، والعمل على دراستها والاستجابة لها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة، مؤكدًا أن التعاون والتواصل المستمر يسهمان في سرعة حل المشكلات وتحقيق الصالح العام.

​وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، مع تكثيف المتابعة الميدانية ومحاسبة المقصرين، والعمل على تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، بما يليق بتاريخ القاهرة ومكانتها الحضارية وبما تستحقه من مستقبل أفضل.