احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - التقى اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد بن عبد الله أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" السعودية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش حضور الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، بتشريف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الجديدة.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس شركة "أكوا باور" والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مؤكدا على خصوصية العلاقات الاستراتيجية المصرية – السعودية، ووحدة المصير ولا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والبلدين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية - السعودية لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات، وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التكامل الاقتصادي في مجالات: الطاقة، والبنية التحتية.

وفي سياق ذلك، شدد رئيس مجلس الوزراء على إيلاء السلطات المصرية أهمية كبيرة لتيسير إجراءات المستثمرين السعوديين في مصر.

وخلال اللقاء، تم التطرق لمناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات الاستراتيجية التي تعتزم الشركة تطويرها في مصر وخاصة في قطاع تحلية المياه، وذلك في ضوء لقاء رئيس الوزراء مع وفد الشركة في يونيو الماضي، كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالشراكة الممتدة مع الشركة في قطاع الكهرباء والطاقة والعمل على التوسع في التعاون معها في مجال تحلية مياه البحر، وخاصة أن الحكومة تستهدف جذب الشركات الكبرى لتنفيذ هذه المشروعات.

كما أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز تواجد الشركة في مصر، في مجال تحلية المياه، ونقل التكنولوجيا، مع التوسع في التصنيع المحلي لمكونات ومعدات مشروعات التحلية.

من جانبه، أكد محمد أبو نيان استعداد الشركة توسيع أطر التعاون والشراكة مع مصر، قائلا: نحن منفتحون على الاستثمار في مصر، بهدف جعلها قاعدة للإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية.

كما أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن " أكوا باور" تستهدف المشاركة في تنفيذ المشروعات التي تنفذها مصر في قطاع تحلية مياه البحر، كما نعمل على التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

واختتم اللقاء، بالتوافق على إجراء مزيد من المشاورات خلال الفترة المقبلة، بشأن تنفيذ عدد من مشروعات تحلية مياه البحر، في إطار توجه الدولة للتوسع في إنشاء المزيد من محطات التحلية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.