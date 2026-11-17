احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - ترأست السفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى مملكتى تايلاند وكمبوديا، وفد مصر المشارك فى الدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر الوزارى للفرنكوفونية، والذى عُقد فى بنوم بنه، تمهيداً لانعقاد القمة العشرين للفرنكوفونية.

مصر تدعو للتحرك العاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة

وأكدت السفيرة - في كلمة لها - مواقف مصر الداعمة للسلام والاستقرار، داعيةً إلى التحرك العاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة، ووقف الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية في لبنان، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.

كما شددت على أهمية نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتضييق الفجوة الرقمية بين الشمال والجنوب.

جامعة سنجور تعكس التزام مصر بدعم الفرنكوفونية والتنمية الأفريقية

وسلّطت السفيرة الضوء على افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره إنجازاً يعكس التزام مصر الراسخ بالفرنكوفونية ودورها في إعداد الكوادر الأفريقية ودعم التنمية والتعاون بين دول الجنوب.