احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزارة لتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية.

وشهد اللقاء استعراض ومناقشة عدد من الملفات والقضايا المرتبطة بقطاعات عمل الوزارة المختلفة، حيث استمعت الدكتورة مايا مرسي إلى استفسارات السادة النواب ومقترحاتهم، وبحثت الطلبات المقدمة منهم لخدمة المواطنين في دوائرهم الانتخابية، لا سيما ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وتكافل وكرامة، والتمكين الاقتصادي، وخدمات ذوي الإعاقة، ودعم الجمعيات الأهلية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي حرص الوزارة على التعاون الوثيق مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين، والعمل على سرعة فحص والبت في الطلبات المقدمة وفقاً للضوابط والقواعد المنظمة، بما يضمن وصول الدعم والخدمات الاجتماعية لمستحقيها بكفاءة وفعالية.

من جانبهم، أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتعاون المثمر والاستجابة السريعة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي لملفات دوائرهم، مؤكدين أهمية استمرار هذا التنسيق المشترك لدعم جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.