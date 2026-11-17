احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، إيقاف بث قناة «الحدث اليوم» حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، لإتاحة الفرصة أمام القناة لتصحيح أوضاعها ومراجعة مدى التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.

وأوضح المجلس أن القرار يستهدف مراجعة مدى الالتزام بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، إلى جانب الضوابط والمعايير والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس، على أن يعاد النظر في قرار الإيقاف عقب انتهاء المدة المحددة، وفقًا للإجراءات التي تتخذها القناة لتوفيق أوضاعها.



الأعلى للإعلام يخاطب نايل سات ومدينة الإنتاج الإعلامي

وفي إطار تنفيذ القرار، قرر المجلس مخاطبة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات»، برئاسة اللواء سامح قته، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، برئاسة عبد الفتاح الجبالي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار وقف البث خلال الفترة المحددة.



أسباب إيقاف قناة الحدث اليوم

وجاء قرار المجلس في ضوء ما رصده من تكرار المخالفات الإعلامية بالقناة، وعدم الالتزام بالضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأكد القرار ضرورة إتاحة الفرصة أمام القناة لتصحيح الأوضاع والالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة للعمل الإعلامي، تمهيدًا لإعادة النظر في قرار الإيقاف عقب انتهاء المدة المقررة، في ضوء ما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفيق الأوضاع.