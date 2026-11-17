

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - 10 فائزين في فئة "الأب الطبيعي".. وفائزان في فئتي "أب لابن من ذوي الإعاقة" و"الأب البديل"



أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أسماء الفائزين في مبادرة "الأب القدوة" لعام 2026 على مستوى الجمهورية، والتي تأتي في إطار جهود الوزارة لدعم قيم الأسرة المصرية، وإبراز النماذج الملهمة من الآباء الذين قدموا نماذج متميزة في العطاء وتحمل المسؤولية.

وتقدم للمسابقة 56 مرشحًا ضمن فئاتها الثلاث، بواقع 36 مرشحًا في فئة "الأب الطبيعي"، و17 أبًا في فئة "أب لابن من ذوي الإعاقة"، و3 آباء في فئة "الأب البديل".

وفاز في فئة "الأب الطبيعي" كل من صالح حسن ذكي من محافظة الإسماعيلية، والسيد عبد الحميد محمد خليفة من محافظة الإسكندرية، وعادل العفيفي محمد من محافظة بورسعيد، والغريب محمود حسانين من محافظة السويس، وصبحي سلامة محمد من محافظة بني سويف، وسلامة محمد إبراهيم من محافظة شمال سيناء، وحنا بولس جندي من محافظة الأقصر، وحسن أحمد مجاهد من محافظة البحر الأحمر، وحبيب محمود محمد من محافظة الدقهلية، وعاطف جندي نجيب من محافظة الغربية.

وفي فئة "أب لابن من ذوي الإعاقة"، فاز كل من حسني محمد إبراهيم من محافظة كفر الشيخ ، وحسن يحيى علي مرسي من محافظة الجيزة.

أما فئة "الأب البديل"، ففاز بها كل من سيد عبد السلام علي عبد اللطيف من محافظة القاهرة، ومحمود زكريا عبد الفتاح من محافظة بني سويف.

كما سيتم تكريم السيد حافظ فؤاد حافظ من محافظة السويس في فئة "أب شهيد شرطة"، والسيد أشرف حسين أحمد من محافظة المنوفية في فئة "أب شهيد قوات مسلحة".

ومن المقرر أن تنظم وزارة التضامن الاجتماعي احتفالية لتكريم الآباء الملهمين، الذين يمثلون نماذج متميزة في تربية الأبناء ودعم الأسرة، إلى جانب تكريم عدد من الشخصيات المجتمعية التي تؤدي أدوارًا مؤثرة في الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

والجدير بالذكر أن معايير الاختيار في جميع الفئات "الأب الطبيعي- أب لابن من ذوي الإعاقة- الأب البديل" تضمنت تقديم قصة عطاء متفردة تحمل رسائل إيجابية للأبناء والمجتمع، وألا يقل سن الأب عن 50 عامًا، وأن يكون حاصلًا على مؤهل متوسط على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة، ويُستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود، وهي: "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر، وأسوان".

كما تضمنت المعايير أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو مقيدين بمراحل التعليم المختلفة، مع أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص وتنفيذ المشروعات الصغيرة، ودعمهم في مجال المشاركة المجتمعية.