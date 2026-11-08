حمادة صدقي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر.. 37 لاعبًا استعدادًا لأمم إفريقيا تحت 23 عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 09:37 مساءً - أعلن حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة اللاعبين المختارين لخوض المعسكر الإعدادي المقبل، والمقرر إقامته خلال الفترة من 10 إلى 17 نوفمبر الجاري، ضمن خطة الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.



وشهدت القائمة اختيار مجموعة من اللاعبين في مختلف المراكز، وجاءت الأسماء كالتالي:



حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد منشاوي، حازم جمال.

خط الدفاع: أحمد عابدين، عبد الله بوستانجي، سيد أسامة، معتز محمد، محمد إبراهيم، مروان حجي، إياد صلاح، مهاب سامي، مؤمن شريف.

خط الوسط: أحمد خالد كباكا، تيبو جبريال، سليم طلب، أحمد عاطف، أحمد وحيد، معاذ عبد السلام، عمر عبد المجيد، محمد عبد الناصر، محمد عبد الله، محمد عصام، عمر معوض، عمر خضر، أحمد شرف.

خط الهجوم: محمد رأفت، حمزة حسان.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الأولمبي معسكره بفترة مفتوحة، قبل الانتقال إلى المرحلة المغلقة بمركز المنتخبات الوطنية، من أجل رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

ويختتم المنتخب استعداداته للمعسكر بمواجهة ودية أمام نظيره الياباني يوم 17 نوفمبر الجاري، على ملعب بتروسبورت، في إطار تجهيز اللاعبين للاستحقاقات المقبلة وبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.