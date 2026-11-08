سارة حسني تكتب التاريخ في السنغال.. فضية أولمبياد الشباب تزين إنجازات سلاح الشيش المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 09:37 مساءً - حققت البطلة المصرية سارة عمرو حسني إنجازًا رياضيًا جديدًا، بعدما نجحت في انتزاع الميدالية الفضية بمنافسات سلاح الشيش ضمن دورة الألعاب الأولمبية للشباب المقامة حاليًا في السنغال، لتواصل تألقها وتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجل الرياضة المصرية.

وقدمت سارة مستويات مميزة منذ انطلاق المنافسات، حيث تمكنت من تحقيق الفوز في جميع مواجهات دور المجموعات، متفوقة على بطلات النمسا والأردن وأستراليا والمغرب والسنغال، لتحجز مقعدها في الدور ربع النهائي بالعلامة الكاملة.

واستكملت اللاعبة مشوارها الناجح، بعدما تغلبت في ربع النهائي على الماليزية نور كاليشا بنتيجة 15-6، ثم تجاوزت النمساوية لينا مايرل في الدور نصف النهائي بنتيجة 15-11، لتضرب موعدًا مع المباراة النهائية.

وفي المواجهة الختامية، لم يحالف التوفيق البطلة المصرية أمام منافستها الروسية، حيث انتهت المباراة بنتيجة 15-8، لتحصد سارة المركز الثاني والميدالية الفضية في إنجاز جديد يضاف إلى مسيرتها الرياضية.

ويأتي هذا التتويج امتدادًا لنتائج سارة المميزة، بعدما سبق لها الحصول على الميدالية الفضية في منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، التي استضافتها مدينة تارانتو الإيطالية خلال الفترة من 21 أغسطس وحتى 3 سبتمبر.

من جانبه، أعرب طارق الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، عن سعادته بالإنجاز الذي حققته اللاعبة، مشيرًا إلى أن مستواها ونتائجها يعكسان امتلاك مصر جيلًا واعدًا من اللاعبين القادرين على المنافسة بقوة وتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة.