الصحة: ارتفاع مصابى حادث قطارى العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات.. وخروج 45 حالة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 09:37 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان ارتفاع أعداد المصابين في حادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب على طريق القاهرة – أسوان الزراعي، أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، إلى 112 مصابًا، بالإضافة إلى 7 وفيات، مؤكدة خروج 45 مصابًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم.

72 سيارة إسعاف شاركت في نقل المصابين

وأكدت الوزارة أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يواصل متابعة التداعيات الصحية للحادث، موجّهًا برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية في محافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

وأوضحت الوزارة أن 72 سيارة إسعاف شاركت في عمليات نقل وإخلاء المصابين، حيث جرى نقل 72 مصابًا إلى مستشفى الواسطى المركزي، و33 إلى مستشفى العياط المركزي، و7 مصابين إلى مستشفى أطفيح المركزي.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ 7 حالات، منها 3 بمستشفى الواسطى المركزي، و4 بمستشفى أطفيح المركزي، وجميعها تحت تصرف النيابة العامة.

كسور وجروح وكدمات بين الإصابات

وأشارت الوزارة إلى تنوع الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا، وكسور بالأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية بالرأس والوجه، بالإضافة إلى كدمات بالصدر والضلوع.

وأكدت خضوع جميع المصابين للأشعات والفحوصات الطبية اللازمة فور وصولهم إلى المستشفيات، وتلقيهم الرعاية الطبية وفقًا لطبيعة إصابة كل حالة.

خروج 45 مصابًا و7 مرشحين لمغادرة المستشفيات

ولفتت الوزارة إلى خروج 45 مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية واستكمال العلاج اللازم، فيما يوجد 7 مصابين آخرين مرشحين للخروج، بينما يستكمل باقي المصابين تلقي العلاج والرعاية الطبية تحت الملاحظة.

نائب وزير الصحة يتفقد المصابين بالمستشفيات

وكان الدكتور خالد عبدالغفار قد كلف الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بزيارة المصابين بالمستشفيات والاطمئنان على حصولهم على الخدمات الطبية اللازمة، ورافقه خلال الزيارة الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، معربة عن خالص العزاء والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.