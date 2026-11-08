مؤسسة حياة كريمة تتحرك ميدانيا لمساندة المصابين وأسر ضحايا حادث قطارى العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 09:37 مساءً - في إطار دورها المجتمعي وحرصها على سرعة الاستجابة للحوادث والطوارئ، ووفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية بشأن سرعة التوجه لمتابعة تداعيات حادث العياط، تحرك فريق مكتب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة إلى موقع الحادث وعدد من المستشفيات، لمتابعة الموقف ميدانيًا وتقديم الدعم اللازم للمصابين والأهالي، بالتنسيق مع رجال الإسعاف، والمساهمة في تقديم المساعدة للمصابين وتيسير جهود التعامل مع تداعيات الحادث.

وتواصل المؤسسة متابعة الموقف وحصر احتياجات المصابين وأسرهم وأسر الضحايا، تمهيدًا لدراسة التدخلات المناسبة وفقًا للاحتياجات الفعلية والإمكانات المتاحة، بما يضمن تقديم الدعم اللازم في ضوء كل حالة.

وتؤكد مؤسسة حياة كريمة استمرار متابعتها للموقف من خلال فرقها الميدانية، وحرصها على مساندة المتضررين والوقوف بجانبهم في هذه الظروف الصعبة.