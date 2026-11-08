السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم للمصابين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 09:37 مساءً - تقدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة فخامة رئيس الجمهورية، بخالص التعازي والمواساة إلى أسر ضحايا حادث قطاري العياط، داعيةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأكدت السيدة انتصار السيسي، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها وجهت الهلال الأحمر المصري برصد جميع الاحتياجات العاجلة، وتقديم الدعم المادي والمعنوي والنفسي للمصابين وأسر الضحايا.

واختتمت رسالتها بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه.