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النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث تصادم قطارين بالعياط

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  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث تصادم قطارين بالعياط 1/2
  • النيابة العامة تباشر التحقيقات في حادث تصادم قطارين بالعياط 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 09:37 مساءً - باشرت النيابة العامة التحقيقات في حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، حيث انتقل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة العامة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته، كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابتي جنوب الجيزة الكلية وبني سويف الكلية إلى مستشفيات أطفيح والعياط والواسطى؛ لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

 

وقد أمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.

 

وقد تبين للنيابة العامة، من معاينة مسرح الحادث وسؤال شهود العيان بالمكان، أن الحادث وقع إثر اصطدام مقدمة القطار رقم 134 (الجيزة – الفيوم)، بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010 (القاهرة – أسوان)، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته. وأشارت التقديرات المبدئية للحادث إلى إصابة 114 شخصًا ووفاة سبعة أشخاص، من بينهم قائد القطار رقم 134.

 

وجارٍ حصر الأعداد النهائية للمصابين والمتوفين، وفحص جميع التلفيات وحصر الخسائر؛ للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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