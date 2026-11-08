«السكة الحديد» : تصادم قطاري 134 و2010 بين كفر عمار والرقة وإصابة عدد من الركاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 05:33 مساءً - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وقوع حادث تصادم بين القطار رقم (134) تحيا مصر (الجيزة – الفيوم)، ومؤخرة القطار رقم (2010) (القاهرة – أسوان)، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وأسفر الحادث عن إصابة عدد من الركاب، نتيجة خروج بعض العربات عن السكة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

​دفع فرق الطوارئ والأوناش لرفع آثار الحادث واستعادة الحركة

وقامت الهيئة بدفع فرق الطوارئ والأوناش إلى مكان الواقعة لرفع آثار الحادث وتحريك باقي العربات، وسرعة استعادة حركة القطارات وانتظامها على خط القاهرة – السد العالي في الاتجاهين ، ​تمنيات بالشفاء وتكثيف الجهود لإعادة انتظام التشغيل.

وتعرب الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين ، مؤكدةً تكثيف الجهود لسرعة تنفيذ أعمال رفع آثار الحادث، بما يسهم في استعادة انتظام حركة التشغيل وفقًا لمعدلاتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن.