فخامة الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن إنجازات كلية الطب بالقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 05:33 مساءً - شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، عرض فيلم تسجيلي عن "الانجازات والتطورات بالعملية التعليمية والتدريب الطبي بالكلية".

وشهد الافتتاح حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ولفيف من الوزراء و قادة القوات المسلحة و العلماء.