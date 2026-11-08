لحظة وصول فخامة الرئيس السيسى لمقر افتتاح مؤتمر كلية الطب بالقوات المسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 05:33 مساءً - ينشر "صوت الأمة" لحظة وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمقر افتتاح المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة.

شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، والتي أقيمت بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بالإضافة إلى الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي ولفيف من الوزراء و قادة القوات المسلحة و العلماء.