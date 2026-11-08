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وزير الصحة يوجه بنقل 64 مصابًا لمستشفيى الواسطى والعياط في حادث انقلاب قطار العياط

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وزير الصحة يوجه بنقل 64 مصابًا لمستشفيى الواسطى والعياط في حادث انقلاب قطار العياط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 05:33 مساءً - يتابع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي، أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة، موجّهًا برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم أوجه الدعم الطبي والإسعافي للمصابين.

 

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، شاركت 52 سيارة إسعاف في عمليات نقل وإخلاء المصابين، الذين بلغ إجمالي عددهم 64 مصابًا، حيث جرى نقل 54 مصابًا إلى مستشفى الواسطى، و10 مصابين إلى مستشفى العياط.

وأكدت الوزارة استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، مع رفع درجة الجاهزية بالمنشآت الصحية المعنية لضمان تقديم الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة.

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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