مايا مرسي توجه بتحرك فوري لدعم مصابي حادث خروج عربات قطار عن القضبان بالعياط



احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 8 نوفمبر 2026 05:33 مساءً - وزيرة التضامن الاجتماعي تكلف فرق الحماية الاجتماعية والهلال الأحمر المصري بالتواجد الميداني ومتابعة تداعيات الحادث وتقديم التدخلات الإغاثية اللازمة



تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات حادث خروج عدد من عربات أحد القطارات عن القضبان بمنطقة جرزا بمركز العياط في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق الفوري مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري، للتحرك والتواجد الميداني بموقع الحادث.

كما شددت على ضرورة متابعة تداعيات الحادث وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والتدخلات الإغاثية اللازمة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المصابين والمتضررين، وتوفير أوجه الرعاية والدعم المطلوبة في أعقاب الحادث.

وتأتي التحركات في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي للتعامل الفوري مع الحوادث والطوارئ، وتفعيل فرق التدخل والإغاثة لتقديم المساندة اللازمة للمواطنين المتضررين.