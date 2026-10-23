المساعدات المصرية.. سند لأهالي قطاع غزة في مواجهة نقص الغذاء (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - كثفت اللجنة المصرية في قطاع غزة، جهودها الإغاثية استجابة لمناشدات الأسر الفلسطينية لتوفير المساعدات الغذائية، في ظل إغلاق المعابر وعرقلة الاحتلال الإسرائيلي دخول الإمدادات، وذلك في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية واحتمالات عودة المجاعة مع النقص الحاد في الدقيق.

وبادرت اللجنة المصرية بتوزيع الدقيق واللحوم المعلبة على الأسر الفلسطينية، مؤكدًة استمرار العمل لتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان، إلى جانب تجديد خيام الأسر النازحة في المناطق الشرقية من مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن التعاون مع مؤسسة المطبخ المركزي العالمي يتواصل يوميًا لتوزيع عشرات الآلاف من أرغفة الخبز على الأسر الفلسطينية في شمال القطاع ووسطه وجنوبه، بما يسهم في تخفيف معاناة السكان الذين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على الخبز والدقيق.

وأشار إلى استمرار تشغيل المعدات الموجودة داخل قطاع غزة لإزالة الركام وفتح الطرق وتأمين الشوارع الرئيسية، بالتوازي مع الجهود الإغاثية لتلبية احتياجات الأهالي والنازحين.

ولفت إلى تلقي مناشدات عاجلة من سكان المحافظات الخمس في القطاع لتكثيف دخول شاحنات الدقيق والطرود الغذائية والمستلزمات الصحية، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية، خاصة لدى الأطفال والأسر النازحة.