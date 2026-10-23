منتدى مصر 2026 يناقش تجارب رواد الأعمال ودعم الشركات الناشئة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 01:33 مساءً - تناقش جلسة «عروض رواد الأعمال»، ضمن فعاليات اليوم الخامس من منتدى مصر 2026، تطور منظومة الابتكار وريادة الأعمال في مصر، وجهود الدولة في دعم الشباب والشركات الناشئة، من خلال استعراض تجارب واقعية لرواد أعمال في مجالات مختلفة، تسلط الضوء على مراحل تأسيس شركاتهم وتطورها، وأثر برامج الدعم الحكومي في مسيرتهم، إلى جانب التحديات التي لا تزال تواجههم.

وتتناول الجلسة دور الابتكار وريادة الأعمال في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب لتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع، بما يدعم الاستثمار ويعزز فرص التنمية الاقتصادية.

كما تناقش الجلسة أولويات المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أكثر دعمًا لتأسيس الشركات الناشئة وتوسيع أنشطتها، وربط منظومة ريادة الأعمال بأهداف التنمية والاستثمار والنمو الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز دور الشباب في النشاط الاقتصادي والاستفادة من الأفكار المبتكرة في تطوير مختلف القطاعات.