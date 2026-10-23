اللجنة المصرية تدشن مبادرة لتوزيع الدقيق والمواد الغذائية استجابة لاحتياجات سكان قطاع غزة (فيديو)

وذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المساعدات شملت توزيع الدقيق واللحوم المعلبة، بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي لتوفير آلاف أرغفة الخبز لمختلف مناطق القطاع، مع تجديد خيام النازحين وتشغيل المعدات لإزالة الركام وفتح الشوارع الرئيسية.

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، محمد منصور، أن اللجنة أطلقت مبادرة لتوزيع الدقيق والطرود الغذائية، استجابة لمناشدات العائلات الفلسطينية، في ظل شح الدقيق وإغلاق المعابر وعرقلة دخول المساعدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "منصور"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللجنة المصرية تحركت استجابة لمناشدات أهالي قطاع غزة، الذين طالبوا بتوفير الدقيق والمساعدات الغذائية، محذرين من تفاقم الأوضاع المعيشية واحتمالات عودة المجاعة إلى القطاع.

وأضاف أن اللجنة تواصل جهودها لدعم الأسر الفلسطينية، بما يشمل تجديد خيام العائلات النازحة في المناطق الشرقية من مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه، بجانب توزيع عشرات الآلاف من أرغفة الخبز يوميًا، بالتعاون مع المطبخ العالمي، على العائلات الفلسطينية في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.