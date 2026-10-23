برنامج «الإمام الأكبر» يحصد إشادة جماهيرية واسعة في مختلف أنحاء العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - يواصل برنامج «الإمام الأكبر»، الذي يُبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، تحقيق نجاحات واسعة وصدى جماهيري كبير، بعدما حظي بإعجاب ومتابعة مكثفة من المستمعين في مختلف أنحاء العالم، سواء عبر البث الإذاعي المباشر أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الرسمي للإذاعة.

ويُعد البرنامج إضافة إعلامية توثق وتذيع لقاءات وأحاديث أئمة وشيوخ الجامع الأزهر الشريف على مدار قرابة مائة عام، في مسيرة تاريخية تبدأ من الإمام الشيخ محمد مصطفى المراغي وصولًا إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

تسجيلات نادرة لأئمة الأزهر في برنامج «الإمام الأكبر»

وتقدم إذاعة القرآن الكريم في الحلقات الحالية من البرنامج تسجيلات نادرة لفضيلة الإمام الأكبر الراحل الدكتور عبد الحليم محمود، سجلها بالتزامن مع انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، على أن تنتقل الحلقات تباعًا إلى عرض أحاديث الشيخ محمود شلتوت، ثم الأئمة الذين تولوا المشيخة من بعده، في تجربة إذاعية توثق وسطية الفكر الأزهري المستنير في عرض وشرح العلوم الشرعية.

نقابة المهن السينمائية تشيد ببرنامج «الإمام الأكبر»

وانعكس نجاح البرنامج في التفاعل الكبير للجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن الإشادات الرسمية والمجتمعية، حيث تلقى الإذاعي إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، العديد من خطابات الشكر، أحدثها خطاب من نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، نقيب السينمائيين ورئيس الاتحاد العام للفنانين العرب.

وأشادت النقابة في خطابها بالدور التاريخي لإذاعة القرآن الكريم في تربية الأجيال الجديدة وغرس القيم النبيلة والإيجابية، مثمنة التطور الذي تشهده الإذاعة من خلال إطلاق برنامج يجمع تراث أئمة الأزهر، ليكون منارة تؤكد سماحة الدين ووسطيته وتنير الطريق للأجيال القادمة.

كما وجهت النقابة الشكر إلى قيادات الإذاعة والعاملين بها، والإعلامي عبد الرحمن البسيوني، رئيس الإذاعة المصرية، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مشاري راشد العفاسي يشيد بالمنصة الرقمية لإذاعة القرآن الكريم

وكان القارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي قد أشاد في وقت سابق بالمنصة الرقمية لإذاعة القرآن الكريم المصرية، التي أسهمت في تعزيز حضورها بين إذاعات القرآن الكريم على مستوى العالم.

ويؤكد النجاح المستمر لبرنامج «الإمام الأكبر» ريادة إذاعة القرآن الكريم وقدرتها على الجمع بين الأصالة والتطوير، وتقديم محتوى هادف يصل إلى قلوب وعقول المستمعين في كل مكان.