شمع ٢ في ١ لازالة الشعر وسمار البشرة

كلنا دايما بندور على منتجات متعددة الاستخدامات تحل لنا اكتر من مشكلة في نفس الوقت، توفيرا للوقت والمجهود والفلوس، والنهاردة هنشارك معاكم طريقة شمع الشوكولاتة اللي مش بس هيساعد على ازالة الشعر، ولكن كمان هيخفف اسمرار البشرة.

هتحتاجي :

- كوبايتين سكر.

- من ١٠ - ٢٠ جرام كاكاو خام.

- ١/٤ كوباية من عصير الليمون.

- معلقتين كبار ماية.

- معلقة صغيرة ملح. Hair And Sun Tan Removal Wax 1

طريقة التحضير :

١- اخلطي كل المكونات في حلة على نار متوسطة لهادية.

٢- سيبي المكونات تدوب مع بعض وتغلي ببطء.

٣- قلبي الخليط من وقت للتاني لمزج المكونات.

٤- استمري في التقليب لحد ما توصلي للقوام المطلوب ما يبقاش سايل اوي ولا سميك اوي يكون قوامه سهل الفرد على البشرة.

٥- اطفي النار وسيبي الخليط يبرد.

طريقة الاستخدام :

١- ابدأي الاول بغسل المنطقة اللي عايزة تشيلي منها الشعر.

٢- استخدمي مقشر للبشرة، لازالة خلايا الجلد الميتة، الاوساخ، الشوائب، والزيوت.

٣- جففي بشرتك ووزعي عليها بودرة تلك لتقليل الرطوبة الزيادة.

٤- وزعي الشمع في اتجاه نمو الشعر باستخدام معلقة مسطحة.

٥- وباستخدام قطعة قماش او لو متوفر عندك شرايط ازالة الشعر حطيها فوق الشمع واضغطي عليها، وممكن تشيلي الشمع بايديك مباشرة.

٦- شيلي الشمع اوالشريط في عكس اتجاه نمو الشعر. Hair And Sun Tan Removal Wax 2

فوايد شمع الشوكولاتة :

- بيمنع نمو الشعر تحت الجلد، وبيقلل من نمو الشعر مع الاستمرار، وبيزيل ادق واصغر الشعيرات من غير ما يسبب اي ضرر للبشرة.

- بيقلل من نمو الشعر لفترة اطول مقارنة بالشمع العادي، اللي بتلاحظي ظهور الشعر بعده خلال اسبوعين.

- بيساعد في ازالة اسمرار البشرة الناتج عن الشمس. Hair And Sun Tan Removal Wax 3

نصايح لقبل وبعد ازالة الشعر بالشمع :

- سخني الشمع بشكل صحيح، التسخين الغير كافي هيخليه طري ولزج وغير صالح للاستخدام، والتسخين لفترة طويلة هيخليه صلب.

- قبل ما تبدأي اتأكدي دايما من اختبار درجة حرارة الشمع، لتجنب حرق البشرة.

- للحصول على افضل النتايج، المفروض يكون طول الشعر حوالي ١.٢٥ سم او اكتر.

- تقدري تستخدمي شمع الشوكولاتة لشعر الشنب، وعلى جوانب الفم.

- لو هتستخدميه لشعر الحواجب، حددي حواجبك الاول بالقلم وبعدين استخدمي فرشة صغيرة لترتيب الشعر وفصله، وتحديد الشعر اللي عايزة تشيليه.

- عند ازالة الشعر من الذراعين والساقين، اعملي جزء جزء لضمان ازالة الشعر بشكل كامل.

- عند ازالة الشعر من منطقة البكيني، احرصي ان الشمع يكون بعيد عن فتحة المهبل.