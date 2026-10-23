وزيرا خارجية مصر وباكستان يؤكدان ضرورة العودة إلى الحوار بين أمريكا وإيران ويرفضان استهداف السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 04:21 مساءً - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان ، اليوم الجمعة، في إسطنبول، على هامش اجتماعات الآلية الرباعية.

أشاد الوزيران بالتطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية-الباكستانية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ضوء مستوى التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين، مؤكدين حرصهما على مواصلة العمل المشترك للارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما شدد الوزيران على أهمية عقد الدورة الرابعة للجنة الوزارية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية واستكمال الإجراءات اللازمة لتدشين وتفعيل مجلس الأعمال المصري-الباكستاني، مؤكداً أهمية تعزيز الربط البحري بين الموانئ المصرية والباكستانية، لاسيما ميناء جوادر، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار، ويعزز الربط والتكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية وممرات التجارة.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، والجهود المبذولة لاحتواء التوتر واستعادة التهدئة، مؤكداً ضرورة الحيلولة دون تجدد المواجهات العسكرية، والعمل على كسر الجمود الراهن في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بما يمهد لاستئناف الحوار والتوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة. واستعرض الوزيران الجهود والمقترحات المطروحة لاحتواء التوتر، مؤكدين ضرورة العودة إلى الحوار واستئناف المسار الدبلوماسي والتفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره السبيل للتوصل إلى تفاهمات تسهم في إنهاء الأزمة الراهنة والحد من تداعياتها على دول المنطقة.

وفي هذا السياق، ثمن عبد العاطي جهود الوساطة التي تبذلها الأطراف المعنية، ومن بينها باكستان وقطر، مؤكداً دعم مصر للجهود الرامية إلى خفض التصعيد، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور في إطار الآلية الرباعية الإقليمية، مؤكداً ضرورة بلورة منظومة أمنية إقليمية مستدامة في إطار الآلية الرباعية، والتوصل إلى توافق بشأن محدداتها ومبادئها، بما يرسخ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتغليب الحلول السياسية، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في اليمن، حيث أكد عبد العاطي إدانة مصر للاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الشقيقة، مشدداً على ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية لاحتواء التوتر وتجنب اتساع نطاق الصراع، والحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها وسلامة أراضيها.