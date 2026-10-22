بحضور فخامة الرئيس السيسي.. الأوقاف تعلن افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي وإنتاج 100 فيلم ديني بخمس صيغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 11:21 مساءً -

أعلن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بالوزارة رسميا خلال الأسبوع المقبل، بحضور قيادات الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ودار الإفتاء وعدد من الوزراء والإعلاميين، في إطار توجه الوزارة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخطاب الديني ونشر القيم ومواجهة الفكر المتطرف.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الأوقاف في جلسة «الخطاب الديني» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة و15 مايو.

وأوضح الأزهري أن مركز الذكاء الاصطناعي أنتج حتى الآن 100 فيلم حول عجائب صنع الله، وتم إعداد كل فيلم بخمس صيغ مختلفة تشمل الفصحى، والعامية، والصغار، والشباب، واللغة الإنجليزية، بهدف الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع إنتاج المركز إلى 3000 فيلم شهريا، بما يسمح بتوسيع نطاق المحتوى الديني والقيمي عبر المنصات الرقمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في نشر الوعي وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة ومواجهة الأفكار المتطرفة والإلحاد.

واستعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة من خلال مبادرة «صحح مفاهيمك»، التي جرى إطلاقها بالتعاون مع 14 جهة حكومية بعد رصد 41 إشكالية سلوكية وقيمية، موضحا أن المبادرة تعمل على معالجة هذه الظواهر من خلال الخطب والدروس والندوات والأنشطة الدعوية والمحتوى الإعلامي.

وأكد أن الوزارة أنشأت عددا من المراكز المتخصصة لمواجهة الفكر المتطرف والإلحاد، إلى جانب مركز الدراسات والبحوث الوقفية الذي جمع نحو 700 كتاب في مجالات الوقف وعلومه، تمهيدا لإتاحة مكتبة متخصصة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ودعم الأبحاث المرتبطة بالقضايا الوقفية المعاصرة.

وشدد الأزهري على أهمية تكامل جهود وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف، إلى جانب التعاون مع الكنيسة المصرية، بما يعزز وحدة المجتمع والتماسك الوطني ويقدم نموذجا مصريا في التواصل والتعايش.

وأشار إلى توسع المشاركة الدولية في «ملتقى الفكر الإسلامي الدولي»، موضحا أن عدد الدول المشاركة ارتفع من 17 دولة في الملتقى الأول إلى 57 دولة في آخر انعقاد، بالتوازي مع إعداد إصدارات علمية وترجمة مؤلفات إلى 20 لغة لدعم الحضور العلمي والدعوي المصري عالميا.

كما تناول وزير الأوقاف برامج تأهيل الأئمة ورفع كفاءتهم من خلال الأكاديمية العسكرية والأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية الأوقاف الدولية، مؤكدا أن هذه البرامج تستهدف تطوير القدرات العلمية والعملية وإعداد الأئمة بصورة تتناسب مع احتياجات العمل الدعوي.

وأعلن الأزهري اكتمال تسجيل الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، على أن يبدأ بثه في 13 نوفمبر المقبل، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول في اكتشاف المواهب القرآنية وإبراز مدرسة التلاوة المصرية.

وفي ملف التعاون المصري الكازاخستاني، استعرض وزير الأوقاف جهود تطوير الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية «نور مبارك» في كازاخستان، مؤكدا أنها تمثل منبرا علميا مصريا في قلب آسيا وأحد أدوات تعزيز الحضور الثقافي والعلمي لمصر.

وأوضح أن خطة تطوير الجامعة تشمل تحديث المناهج، وتعزيز تدريس تاريخ كازاخستان وشخصيتها الثقافية وأعرافها وآدابها، إلى جانب الارتقاء بالأداء الأكاديمي ومواجهة الفكر المتطرف، بما يراعي خصوصية المجتمع الكازاخستاني ويعزز الشراكة العلمية بين البلدين.

وأكد وزير الأوقاف مواصلة تطوير أدوات الخطاب الديني وتوظيف التقنيات الحديثة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والعلمية، بما يدعم بناء الوعي وترسيخ القيم ويعزز قدرة الخطاب الديني المصري على التواصل مع المجتمع وشعوب العالم.