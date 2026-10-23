أخبار مصرية

المتحدة للرياضة تنظم لأول مرة في مصر نهائيات كأس العالم للتنس للناشئين

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  • المتحدة للرياضة تنظم لأول مرة في مصر نهائيات كأس العالم للتنس للناشئين 1/2
  • المتحدة للرياضة تنظم لأول مرة في مصر نهائيات كأس العالم للتنس للناشئين 2/2

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 04:21 مساءً - تنظم الشركة المتحدة للرياضة، لأول مرة في مصر وأفريقيا نهائيات كأس العالم للتنس للناشئين ديفيز 2026 خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر المقبل .

وفي اطار دورها الرياضي تواصل الشركة المتحدة للرياضة ،  استضافة وتنظم  مختلف الأحداث الرياضية العامة في مختلف الألعاب الجماعية و الفردية خلال السنوات الماضية ، بعد استضافتها لأهم و أكبر الاحداث والبطولات الكبري التي نالت إشادات دولية كبيرة .

وتقام نهائيات كأس العالم لناشئين التنس بنادي سماش الرياضي .

بطولة العالم لناشئ التنس

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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