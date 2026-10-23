المتحدة للرياضة تنظم لأول مرة في مصر نهائيات كأس العالم للتنس للناشئين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 04:21 مساءً - تنظم الشركة المتحدة للرياضة، لأول مرة في مصر وأفريقيا نهائيات كأس العالم للتنس للناشئين ديفيز 2026 خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر المقبل .

وفي اطار دورها الرياضي تواصل الشركة المتحدة للرياضة ، استضافة وتنظم مختلف الأحداث الرياضية العامة في مختلف الألعاب الجماعية و الفردية خلال السنوات الماضية ، بعد استضافتها لأهم و أكبر الاحداث والبطولات الكبري التي نالت إشادات دولية كبيرة .

وتقام نهائيات كأس العالم لناشئين التنس بنادي سماش الرياضي .

بطولة العالم لناشئ التنس