المتحدة للرياضة تنظم لأول مرة في مصر نهائيات كأس العالم للتنس للناشئين

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 04:21 مساءً - تنظم الشركة المتحدة للرياضة، لأول مرة في مصر وأفريقيا نهائيات كأس العالم للتنس للناشئين ديفيز 2026 خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر المقبل .
وفي اطار دورها الرياضي تواصل الشركة المتحدة للرياضة ، استضافة وتنظم مختلف الأحداث الرياضية العامة في مختلف الألعاب الجماعية و الفردية خلال السنوات الماضية ، بعد استضافتها لأهم و أكبر الاحداث والبطولات الكبري التي نالت إشادات دولية كبيرة .
وتقام نهائيات كأس العالم لناشئين التنس بنادي سماش الرياضي .
بطولة العالم لناشئ التنس