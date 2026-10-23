اللجنة المصرية توزع الخبز على الفلسطينيين في شمال قطاع غزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - تواصل اللجنة المصرية في قطاع غزة جهودها الإنسانية بتوزيع عشرات الآلاف من أرغفة الخبز والدقيق والمواد الغذائية يومياً على العائلات الفلسطينية في أقصى شمال القطاع، وذلك بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي.

أكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، محمد منصور، أن اللجنة أطلقت مبادرة لتوزيع الدقيق والطرود الغذائية، استجابة لمناشدات العائلات الفلسطينية، في ظل شح الدقيق وإغلاق المعابر وعرقلة دخول المساعدات من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "منصور"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللجنة المصرية تحركت استجابة لمناشدات أهالي قطاع غزة، الذين طالبوا بتوفير الدقيق والمساعدات الغذائية، محذرين من تفاقم الأوضاع المعيشية واحتمالات عودة المجاعة إلى القطاع.

وأضاف أن اللجنة تواصل جهودها لدعم الأسر الفلسطينية، بما يشمل تجديد خيام العائلات النازحة في المناطق الشرقية من مدينة غزة ووسط القطاع وجنوبه، بجانب توزيع عشرات الآلاف من أرغفة الخبز يوميًا، بالتعاون مع المطبخ العالمي، على العائلات الفلسطينية في شمال القطاع ووسطه وجنوبه.