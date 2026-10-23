دبلوماسى سعودى سابق: تحية للموقف المشرف لفخامة الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 05:13 مساءً - أعرب الدكتور على عواض العسيرى سفير السعودية السابق في لبنان، عن تقديره للموقف المصرى الداعم لبلاده، والذى يأتي تأكيدا للعلاقات المتجذرة التي تجمع البلدين .

قال العسيرى، لم استغرب الموقف المشرف لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعوته لعقد اجتماع البرلمان وتعبيره عن استعداد مصر لتلبية اي طلب من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للدفاع عن المملكة فهذا الموقف المشرف لفخامة الرئيس يعكس العلاقات التاريخية الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية الشقيقة والمملكة ؛ موجها التحية لفخامة الرئيس على هذا الموقف .

الدعم الأخوي بين القاهرة والرياض

أشار الدبلوماسي السعودى إلى العلاقات التي تجمع مصر والمملكة ، قائلا إن هذا الموقف النبيل من فخامته يذكرني بعمق العلاقات المستدامة بين الدولتين فتذكرت موقف المملكة الاخوي ودعمها لمصر في حرب السويس عام ١٩٥٦ ودعمها في حرب اكتوبر حرب العبور.

وأضاف قائلا : لا أحد يشك ان مواقف قيادات المملكة المتتالية في الحكم تجاه دعم مصر اقتصادياً فحرص الملك سلمان على التواصل بين القيادتين من خلال زيارات ولي العهد لمصر والتشاور مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لما فيه مصلحة البلدين والشعبين يبرهن عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين والقيادتين.

وعلى المستوى الشعبي ـ يقول "العسيرى " ـ فقد شاهدت بكل فخر مواقف اخواننا واخواتنا في مصر وتفاعلهم الكريم باستعدادهم باستضافة المواطنين السعوديين في منازلهم عندما سمعوا بيان السفارة السعودية بمطالة المواطنين السعوديين بمراجعتها لتقديم اي مساعدات لهم فشكراً لفخامة الرئيس وشكراً لكل الشعب المصري النبيل على هذه المواقف الكريمة حفظكم الله وحفظ المملكة ومصر .