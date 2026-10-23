أخبار اليمن : استشهاد 351 طفلاً في غزة منذ أكتوبر

استشهاد 351 طفلاً في غزة منذ أكتوبرأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 وصل إلى 351 طفلا، مطالبة سلطات الاحتلال باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية الأطفال في القطاع.

ودعا إدوارد بيغبيدر المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بيان اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى ضمان المساءلة الشفافة والصارمة في حالات مقتل الأطفال أو إصابتهم بجروح تسبب لهم عاهات دائمة.

وأوضح المدير الإقليمي لليونيسف، أنه خلال الستة أيام الماضية، استشهد 8 أطفال وأصيب 20 آخرون، مطالبا الاحتلال باتخاذ تدابير فعالة لردع مزيد من العنف، واحترام مبادئ التمييز، وضمان حصول الأطفال على الحماية الخاصة التي يكفلها لهم القانون الدولي الإنساني.

وقال إدوارد بيغبيدر إن هذا المستوى من العنف ضد الأطفال أمر غير مقبول، مضيفا أن الأطفال الذين ينجون من الهجمات، تعافيهم الجسدي والنفسي يواجه عقبات إضافية بسبب انهيار النظام الصحي في غزة.

وأفادت اليونيسف الأسبوع الماضي بأن نحو 800 ألف طفل في غزة ما زالوا نازحين، فيما يُقدَّر أن 60 ألف طفل فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الحرب أو منذ وقف إطلاق النار. وأكدت أن كل طفل تقريبًا يحتاج إلى دعم للصحة النفسية، في ظل استمرار النزوح وتدهور الخدمات الأساسية.