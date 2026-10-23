حركة محلية محدودة لقيادات الإدارة المحلية في عدد من المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 01:33 مساءً - أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، حركة محلية محدودة لسكرتيري العموم والسكرتيري العموم المساعدين فى عدد من محافظات الجمهورية، تضمنت الحركة تعيينات وتنقلات لعدد من قيادات الصف الأول والثاني وتصعيد لبعض رؤساء المدن والمراكز إلي وظائف قيادية جديدة.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية والبيئة لأداء قيادات المحليات في مختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتصعيد المتميزين واستبعاد المقصرين .

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الحركة تضمنت نقل وتعيين عدد من سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين في محافظات قنا والوادي الجديد والمنوفية والبحيرة وأسوان ، كما تضمنت الحركة تصعيد ونقل عدد من رؤساء المدن والمراكز إلي سكرتيري عموم مساعدين في محافظات المنيا والبحيرة.

ووجهت الدكتورة منال عوض ، القيادات الجديدة بأهمية بذل أقصى جهد لخدمة المواطنين والتواجد الميداني في الشارع للاستماع إلي شكواهم وحل مشاكلهم وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في عدد من الملفات التنموية والخدمية التى تمس حياة المواطنين اليومية .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، أن الفترة الحالية تتطلب من جميع العاملين بالإدارة المحلية التفانى والإخلاص في أداء المهام المكلفين بها لتحقيق طموحات وآمال المواطنين علي أرض المحافظات .