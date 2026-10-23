انقطاع المياه 6 ساعات عن الأسمرات وضعفها بمناطق في المقطم اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - تشهد مناطق بمحيط المقطم ومدينة الأسمرات، اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2026، انقطاعًا وضعفًا في خدمة مياه الشرب لمدة 6 ساعات متواصلة، بسبب الأعمال الفنية الخاصة بتحويل مسار خط المياه المتعارض مع توسعات الطريق الدائري.

وكانت شركة مياه الشرب بالقاهرة قد أعلنت تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه بقطر 800 مم، والمتعارض مع أعمال توسعات الطريق الدائري التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري بمنطقة المقطم، في المسافة الممتدة من طريق العين السخنة حتى الأوتوستراد.

موعد انقطاع المياه عن المقطم والأسمرات

تبدأ فترة تأثر الخدمة اعتبارًا من الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة، وحتى الساعة العاشرة مساءً، بإجمالي 6 ساعات.

خريطة المناطق المتأثرة بانقطاع وضعف المياه

تشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع التام مناطق الأسمرات وتَحيا مصر، بينما تتأثر مناطق أخرى بضعف المياه، وهي:

جنوب «س» بالهضبة العليا.

منطقة «س» بالهضبة العليا.

شارع 9 بالمقطم.

الهضبة الوسطى.

مساكن الزلزال.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة تأثر الخدمة.

توفير سيارات مياه مجانية للمناطق المتأثرة

وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة توفير سيارات مياه صالحة للشرب وتوزيعها مجانًا بالمناطق المتأثرة، موضحة أنه يمكن طلب السيارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 125، أو عبر خدمة «واتساب مياه القاهرة» على الرقم 01006665125.