مجلس الوزراء: مصر تتقدم 13 مركزا في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 01:33 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله تطور أداء مصر في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، والذي يرصد أداء الاقتصادات في مجال الابتكار.

ويأتي تقدم مصر في المؤشر في ضوء التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والمواد المتقدمة وأشباه الموصلات والطاقة النظيفة، بما يعزز أهمية الابتكار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية والتنافسية الاقتصادية.

وأوضح الفيديو أن مؤشر الابتكار العالمي يقيس أداء نحو 140 اقتصادًا في مجال الابتكار، ويرصد تطور منظومات الابتكار في ظل التحولات العالمية والتقدم المتسارع في مجالات العلوم العميقة، كما يتناول قدرة الاقتصادات على تحويل الاكتشافات العلمية إلى مشروعات قابلة للتوسع وتحقيق أثر واسع النطاق، ويصدر المؤشر سنويًا.

وأوضح الفيديو أن مصر تقدمت 13 مركزًا في مؤشر الابتكار العالمي، لتصل إلى المركز الـ 83 عام 2026، مقارنة بالمركز الـ 96 عام 2020، مرورًا بالمركز الـ 94 عام 2021، والمركز الـ 89 عام 2022، والمركز الـ 86 خلال الأعوام 2023 و2024 و2025، بما يعكس التحسن في ترتيب مصر على مدار السنوات الأخيرة.

وأشار الفيديو إلى تقدم مصر 9 مراكز في مؤشر مدخلات الابتكار، لتصل إلى المركز الـ 95 عام 2026 مقابل المركز الـ 104 عام 2020، كما تقدمت 7 مراكز في مؤشر مخرجات الابتكار، لتصل إلى المركز الـ 75 عام 2026 مقارنة بالمركز الـ 82 عام 2020.

واستعرض الفيديو أبرز التطورات الإيجابية في مؤشرات الابتكار الفرعية، وفقًا لـ "WIPO"، حيث تقدمت مصر 15 مركزًا في مؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتصل إلى المركز الـ 81 عام 2026 مقارنة بالمركز الـ 96 عام 2020، كما تقدمت 22 مركزًا في مؤشر الاستثمار، لتصل إلى المركز الـ 97 عام 2026، مقابل المركز الـ 119 عام 2020، و11 مركزًا في مؤشر التجارة والتنويع وحجم السوق، لتصل إلى المركز الـ 51 عام 2026، مقارنة بالمركز الـ 62 عام 2020.

وأضاف الفيديو أن مصر حققت تقدمًا في مؤشر السلع والخدمات الإبداعية، بواقع 13 مركزًا، لتصل إلى المركز الـ 81 عام 2026 مقارنة بالمركز الـ 94 عام 2020، فضلًا عن تقدمها 18 مركزًا في مؤشر نشر المعرفة، لتصل إلى المركز الـ 81 عام 2026، مقابل المركز الـ 99 عام 2020، و27 مركزًا في مؤشر روابط الابتكار، لتصل إلى المركز الـ 47 عام 2026، مقارنة بالمركز الـ 74 عام 2020.

وفي سياق متصل، أوضح الفيديو أن القاهرة تجمع الابتكار الوحيد في إفريقيا المدرج ضمن أفضل 100 تجمع ابتكاري في العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما تعد مصر واحدة من أكثر المجتمعات ريادة للأعمال في إفريقيا.