الحرس الثوري يعلن توقف حركة السفن فى مضيق هرمز بشكل كامل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 07:29 مساءً - أعلن التلفزيون الإيرانى توقف حركة السفن المخالفة فى مضيق هرمز بشكل كامل.

تهديد باستهداف 7 كابلات للإنترنت

وكان الحرس الثورى قد لوح مؤخرا باستهداف شبكات الإنترنت عبر الكابلات الـ 7 الموجودة تحت مياه مضيق هرمز، في خطوة تحمل "تحذيرا مباشرا وتصعيدا جديدا" للولايات المتحدة من إمكانية توسيع نطاق الأهداف الإيرانية لتشمل "البنية التحتية الرقمية العالمية" في حال استمرار المواجهة العسكرية والحصار البحري بين طهران وواشنطن.

وقال المتحدث باسم الحرس الثورى حسين محبي، في بيان نقلته وسائل إعلام إيرانية، إن 7 كابلات "رئيسية" تمر أسفل مضيق هرمز، مشيرا إلى أن هذه الكابلات ترتبط بحركة بيانات الإنترنت والتجارة العالمية.

وأضاف المتحدث: "تمر 7 كابلات كبيرة من تحت مضيق هرمز، وتعتمد عليها جميع بيانات الإنترنت والتجارة في العالم؛ نُذكّر بهذا الأمر لكي يعلم العدو".

سنتكوم: الحصار البحري منع إيران من تصدير النفط بأكثر من 25 مليار دولار

ومن جانب آخر، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الحصار البحري أسهم منذ استئنافه في منع إيران من تصدير نفط بأكثر من 25 مليار دولار، مشيرة إلى أن إيران لم تصدّر أو تستورد عبر البحر خلال 100 يوم إلا مساعدات إنسانية سمحت بها القوات الأمريكية.