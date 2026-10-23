القاهرة الإخبارية: فلسطينيون يشكرون مصر وفخامة الرئيس السيسي على المساعدات الغذائية لغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «المساعدات المصرية.. سند لأهالي قطاع غزة في مواجهة نقص الغذاء»، تناول استمرار جهود اللجنة المصرية لتوزيع الخبز والدقيق والمواد الغذائية على الأسر الفلسطينية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية وتراجع الإمدادات.

توزيع الخبز على الأسر شمال القطاع

وأوضح التقرير أن اللجنة المصرية، بالتعاون مع مؤسسة المطبخ المركزي العالمي، وزعت الخبز على الأسر الفلسطينية في أقصى شمال قطاع غزة، استجابة للاحتياجات الغذائية المتزايدة، مع ندرة المواد الأساسية وإغلاق المعابر.

وأشار إلى أن تداعيات الحرب الإسرائيلية وما خلفته من دمار واسع في مقومات الحياة، بالتزامن مع تشديد القيود على دخول الإمدادات، زادت صعوبة تأمين الأسر لاحتياجاتها اليومية.

توزيع الدقيق واللحوم المعلبة

وأضاف التقرير أن اللجنة المصرية تواصل توزيع الدقيق في مناطق مختلفة من القطاع، استجابة لمناشدات الأهالي ومساندة للأسر المتضررة من نقص الغذاء. كما أبرز مبادرة اللجنة إلى توزيع الدقيق واللحوم المعلبة، في استجابة سريعة لاحتياجات الأسر الفلسطينية، مع استمرار جهود الإغاثة في مختلف أنحاء غزة.

إشادة فلسطينية بالدعم المصري

ونقلت «القاهرة الإخبارية» شهادات لفلسطينيين وجهوا خلالها الشكر إلى مصر، قيادة وشعبًا، وإلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا للمساعدات المقدمة إلى سكان القطاع.

وأكد متحدثون في التقرير أن هذا الدعم يسهم في تعزيز صمود الفلسطينيين خلال الظروف الصعبة، مشيرين إلى توزيع الدقيق في مناطق القطاع، ومنها المنطقة الوسطى.

فتح المعابر ضرورة لتلبية الاحتياجات

وشدد التقرير على أن المساعدات الإنسانية تمثل ضرورة عاجلة لحماية الأسر الفلسطينية من مزيد من المعاناة، في ظل نقص الغذاء وقسوة النزوح واستمرار تداعيات الحرب.

وأوضح أن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان تظل مرتبطة بضمان وصول الإمدادات وفتح المعابر أمام دخول المساعدات إلى غزة.