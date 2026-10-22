محمد صلاح يقود طرابزون للفوز على هارتز في دوري المؤتمر بهدف وأسيست

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 11:21 مساءً - بهدف وأسيست من النجم المصرى محمد صلاح، حقق فريق طرابزون سبور التركي بنتيجة 2 - 0 أمام هارتس الأسكتلندي على ملعب بابارا بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

طرابزون سبور ضد هارتز

أحرز محمد صلاح هدف طرابزون الأول من ركلة جزاء فى الدقيقة 31 من الشوط الأول، وأضاف فرانكولينو الهدف الثانى من تمريرة سحرية من محمد صلاح فى الدقيقة 59.

بذلك يكون محمد صلاح قد أحرز هدفه العاشر مع طرابزون وساهم فى صناعة 15 هدفا

يحتل طرابزون سبور يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط، بينما يأتي هارتس في المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة،