بن غفير يشجع على تهجير أهل غزة والضفة الغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 06:53 صباحاً - أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، رئيس حزب «عوتسما يهوديت» اليميني المتطرف، ضرورة احتلال قطاع غزة بالكامل وتشجيع ما وصفه بـ«الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من القطاع والضفة الغربية، وذلك خلال مقابلة مع مجلة «تايم» الأمريكية.

وقال بن غفير إن إسرائيل، إذا أرادت البقاء، فعليها احتلال غزة بالكامل، مضيفًا أن القطاع يمكن أن يتحول إلى «ريفييرا»، لكنه شدد على ضرورة عدم بقاء أي عنصر من حركة حماس فيه.

وفي المقابلة، التي تناولت طموحاته السياسية ومواقفه من الحرب ومستقبل الأراضي الفلسطينية، قال بن غفير إن غزة «كانت دائمًا لنا»، معتبرًا أن إسرائيل بحاجة إلى التوسع. كما وصف عناصر حماس بالإرهابيين، واتهم الحركة بالسعي إلى تدمير إسرائيل والعالم.

ورفض الوزير الإسرائيلي المخاوف من أن تؤدي الدعوة إلى خروج الفلسطينيين من غزة إلى زيادة عزلة إسرائيل دوليًا، قائلًا إن إسرائيل تصبح أكثر عزلة عندما تكون ضعيفة، وإن زيادة قوتها ستحد من عزلتها.

دعوات لفرض السيادة على الضفة الغربية

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، دعا بن غفير إلى سحب الأسلحة من السلطة الفلسطينية، مدعيًا أن الفلسطينيين يتدربون في أريحا استعدادًا لتكرار هجمات السابع من أكتوبر. كما أعلن تأييده فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتشجيع ملايين الفلسطينيين على المغادرة، مؤكدًا أنه يريد «الهجرة الطوعية لا الترحيل»، على حد تعبيره.

وتطرق بن غفير إلى علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا أنه يفضله على منافسه المحتمل غادي آيزنكوت، الذي يُطرح اسمه في النقاشات السياسية الإسرائيلية بشأن قيادة معسكر المعارضة.

وقال بن غفير، إنه يريد بقاء نتنياهو رئيسًا للوزراء، لكنه يسعى إلى دفعه نحو اليمين، معتبرًا أن مشاركته في حكومة يمينية بالكامل ومنحه منصبًا وزاريًا رفيعًا من شأنهما تعزيز هذا التوجه.