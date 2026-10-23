«الأرصاد» تكشف مفاجآت الطقس والحرارة المتوقعة اليوم.. ارتفاع طفيف في الدرجات

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2026.



حالة الطقس الجمعة 23 أكتوبر 2026



ويسود طقس خريفي مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الجمعة 23 أكتوبر

القاهرة

العظمى 30

الصغرى 20

​الإسكندرية

العظمى 28

الصغرى 20

​الإسماعيلية

العظمى 31

الصغرى 19

​مطروح

العظمى 26

الصغرى 18

​شرم الشيخ

العظمى 33

الصغرى 24

​أسوان

العظمى 35

الصغرى 20