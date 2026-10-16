التعليم تشترط حضور 70% لطلاب الابتدائي للانتقال إلى الصف الأعلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أكتوبر 2026 12:37 صباحاً -

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة انتظام تلاميذ جميع صفوف المرحلة الابتدائية في الدراسة بنسبة حضور لا تقل عن 70% خلال الفصلين الدراسيين، بما يضمن أداء المهام والتقييمات والامتحانات المقررة.

وأوضحت الوزارة أن التلميذ الذي لا يستوفي نسبة الحضور المحددة لن ينتقل إلى الصف الدراسي الأعلى إلا بعد حضور واجتياز برنامج علاجي يعقد في نهاية العام الدراسي، وذلك تحت إشراف التوجيهات المختصة على مستوى الإدارة التعليمية والمديرية.

وألزمت الوزارة إدارة المدرسة بإخطار ولي الأمر بتقرير البرنامج العلاجي الخاص بالتلميذ، على أن يتضمن موقفه من اجتياز البرنامج ونتيجته النهائية، تمهيدا لتحديد إمكانية انتقاله إلى الصف الأعلى.

وتأتي هذه الضوابط ضمن القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2026 المنظم للدراسة والتقييم لطلاب الحلقة الابتدائية، والذي نشرته الجريدة الرسمية.