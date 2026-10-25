عبر الفنان محمد فضل شاكر بكلماتٍ كلها فرح وحب وسعادة عن عودة والده إلى المسارح والغناء فيها من جديد بعد انقطاع دام 14 عاماً، الذي وصفها وكأنها حلم وأصبح حقيقة.
وشارك محمد شاكر فيديو تضمن لقطات من حفل فضل شارك بموسم الرياض بنسخته السابعة على مسرح أبو بكر سالم وعلى مدى يومين متتاليين، وعلق وكتب: "لسّا مش عم صدّق والله العظيم.. حلم عشت فيه سنين، وحلم ناطرينه ملايين... وأخيراً صار حقيقة، الحمد لله رب العالمين على ها اللحظة".
كما عبر فضل شاكر عبر حسابه على الإنستغرام أيضاً عن سعادته بإحياء حفله، وشعر أيضاً بأنها كانت بمثابة حلم، ولكنها تحققت ونشر فيديو أيضاً تضمن لقطات من حفله واحتفاء وسعادة الجمهور وتفاعله معه، وعلق وكتب: "الحمد لله... الحلم تحقق، بعد 14 سنة، رجعت وقفت على المسرح، قلبي كان عم يدق مع كل خطوة... بس أول ما سمعت صوتكن، كل شي تغيّر، ليلتين مليانين مشاعر، وما في كلام يقدر يوصف شو حسّيت".
وكان الجمهور قد تفاعل مع ظهور محمد شاكر مع والده في حفله بـ موسم الرياض، خاصةً بعد أن غنيا معاً الأغنية التي لاقت نجاحاً كبيراً، وهي "كيفك ع فراقي"، ووجدت هذه الأغنية منذ أن طُرحت نجاحاً كبيراً، وهي من غناء فضل شاكر ومحمد شاكر، ومن كلمات سمر هنيدي، ومن ألحان وائل الشرقاوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف علق محمد شاكر على عودة والده فضل شاكر للمسرح؟ عبر الفنان محمد فضل شاكر بكلمات كلها فرح وحب وسعادة عن عودة والده إلى المسارح والغناء فيها من جديد بعد انقطاع إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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