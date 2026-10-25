وفاة والدة المنتج صادق الصباح بعد أيام من وفاة زوجته يعيش المنتج صادق الصباح حالة من الحزن بعد وفاة والدته السيدة أسماء نجيب نصار في فاجعة جديدة تأتي بعد أيام قل إقرأ المزيد

يعيش المنتج صادق الصباح حالة من الحزن، بعد وفاة والدته السيدة أسماء نجيب نصار، في فاجعة جديدة تأتي بعد أيام قليلة من رحيل زوجته السيدة رنا محمد سعيد الزين.

أعلنت الأسرة استقبال التعازي في منزل نجلها المنتج صادق صباح وسط بيروت، يوم الاثنين 26 أكتوبر من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساءً، ويومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر، من الساعة الثالثة ظهرًا حتى السادسة مساءً، في قاعة Seaside Pavilion، واجهة بيروت البحرية الجديدة.