يعيش المنتج صادق الصباح حالة من الحزن، بعد وفاة والدته السيدة أسماء نجيب نصار، في فاجعة جديدة تأتي بعد أيام قليلة من رحيل زوجته السيدة رنا محمد سعيد الزين.
أعلنت الأسرة استقبال التعازي في منزل نجلها المنتج صادق صباح وسط بيروت، يوم الاثنين 26 أكتوبر من الساعة 4 إلى الساعة 6 مساءً، ويومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 أكتوبر، من الساعة الثالثة ظهرًا حتى السادسة مساءً، في قاعة Seaside Pavilion، واجهة بيروت البحرية الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة والدة المنتج صادق الصباح بعد أيام من وفاة زوجته يعيش المنتج صادق الصباح حالة من الحزن بعد وفاة والدته السيدة أسماء نجيب نصار في فاجعة جديدة تأتي بعد أيام قل إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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